Позор "Барсы" без Месси и новый кошмар "Монако". Обзор футбольного Евротура

В эти выходные к чемпионатам Англии и Франции добавились первенства Германии и Испании. И сразу же удивили сенсациями. "Бавария" в первом туре неожиданно сыграла вничью, а "Барселона" и вовсе проиграла. В Англии у "Манчестер Сити" украли победу, а французский "Монако" снова сам подарил три очка сопернику. Лайф — о главных событиях европейского футбола.

Англия. "Сити" преследует проклятие VAR

В центральном матче второго тура АПЛ встречались действующий чемпион страны "Манчестер Сити" и финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм". Игра получилась огненной и напомнила фанатам четвертьфинал ЛЧ прошлого сезона. На последних секундах игры "Сити" забил решающий гол, но его отменили после видеоповтора. В итоге — 2:2, хотя манкунианцы тотально перестреляли оппонентов, 30 раз пробив по воротам, в то время как "Тоттенхэм" сделал это лишь трижды.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" — 2:2

Незапланированной осечкой "Сити", конечно же, воспользовался "Ливерпуль". Хотя забрать три очка в игре с "Саутгемптоном" команде Клоппа оказалось не так просто. В концовке хозяева вполне могли сравнять счёт, но мерсисайдцы всё же удержали победу.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль" — 1:2

А вот "Челси" Фрэнка Лэмпарда никак не может одержать победу. Но прогресс всё же есть: в первом туре АПЛ было разгромное поражение от "Манчестер Юнайтед", затем — проигрыш по пенальти "Ливерпулю", а сейчас и вовсе ничья с "Лестером". С одной стороны, снова не победа, с другой — "Челси" хотя бы ушёл с последнего места в АПЛ.

"Челси" — "Лестер" — 1:1

Испания. "Барселона" ужасно стартует без Месси

"Барселона" с Месси и без него — две совершенно разные команды, что в очередной раз продемонстрировали сине-гранатовые. Каталонцы почти 90 минут мучились с клубом "Атлетик" из Бильбао, пока 38-летний Ариц Адурис не вколотил чудо-гол в падении через себя и не похоронил надежды "Барсы" даже на одно очко в этом матче.

"Атлетик" — "Барселона" — 1:0

"Реал" из-за осечки "Барсы" получил шанс впервые за 818 дней опередить её в турнирной таблице. И воспользовался этой возможностью. Мадридцы без некоторых травмированных звёзд, включая Эдена Азара, добились страной победы над "Сельтой". В этом матче было всё: незабитые пенальти, голы и красная карточка обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича.

"Сельта" — "Реал Мадрид" — 1:3

Денис Черышев мог принести "Валенсии" победу в стартовом матче сезона, но судьба распорядилась иначе. Российский полузащитник вышел на замену и заработал пенальти для своей команды уже в компенсированное время. Однако Кевин Гамейро не реализовал попытку — и уже через пару минут "Валенсию" настигла мгновенная карма в виде гола в её ворота.

"Валенсия" — "Реал Сосьедад" — 1:1

Франция. "Монако" второй раз подряд проигрывает со счётом 0:3

В первом туре Лиги 1 "Монако" проиграл со счётом 0:3, и у этого поражения было много оправданий. Во-первых, в соперниках мощный "Лион", во-вторых, Головин пропускал эту игру. Однако во втором туре история повторилась. Правда, на этот раз против скромного "Меца" с Головиным на поле и Слуцким на трибунах. Не помогло.

"Мец" — "Монако" — 3:0

А вот "Лион", кстати, уничтожил "Анже" со счётом 6:0 и возглавил турнирную таблицу. Внезапно проигравший ПСЖ пока отстаёт.

Германия. "Боруссия" громит соперника, а "Бавария" спотыкается

В стартовавшем чемпионате Германии "Бавария" неожиданно не смогла переиграть берлинскую "Герту" в первом туре и тут же арендовала из "Барселоны" Коутиньо, чтобы подобных ситуаций не повторялось.

"Бавария" — "Герта" — 2:2

Зато у дортмундской "Боруссии" никаких проблем в игре с "Аугсбургом" не возникло.

"Боруссия Д" — "Аугсбург" — 5:1