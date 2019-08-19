Игрок "Луча" сломал челюсть и объехал три больницы, чтобы получить помощь

Скандальная история произошла во Владивостоке: футболист "Луча" сломал челюсть во время матча, но не смог получить первую помощь из-за нехватки врачей в городе.

Жуткую травму во время матча 9-го тура ФНЛ между "Лучом" и "Факелом" получил 21-летний полузащитник владивостокской команды Дмитрий Калугин. В компенсированное арбитром время он столкнулся с вратарём, из-за чего сломал челюсть. Правда, получить первую помощь он смог не сразу — его возили по трём больницам в поисках необходимого специалиста.

— При столкновении с вратарём ему попали коленом в лицо. Увезли на скорой с матча прямо в больницу, — сказал Лайфу пресс-атташе клуба Олег Котов. — Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. В ближайшие дни ему сделают челюстно-лицевую операцию.

Эта история разошлась по социальным сетям после того, как опубликовали шокирующую фотографию футболиста из больницы.

Подробнее об инциденте рассказал Лайфу врач команды Денис Шахаев. Из его рассказа выяснилось, что футболисту пришлось с тяжёлой травмой объехать три больницы. Всё дело в том, что необходимые врачи находятся в разных учреждениях.

— У нас это обычная практика: если мы приезжаем в краевую клиническую больницу № 2 (наиболее известную как больница рыбаков) с челюстной-лицевой патологией, то нас просят консультацию нейрохирурга и лора, но таких врачей там нет. Приходится ехать в другие больницы за консультацией, а потом возвращаться обратно, — пояснил он. — Почему такая проблема? Это надо спросить у министра здравоохранения. У нас это считается нормальным уже. У нас, конечно, не Москва, расстояния не такие огромные, но всё равно приятного мало.

Также он сообщил, что после обследования у него подтвердился перелом челюсти. Ему предстоит поставить пластины на место перелома.