Семака простили за то, что он назвал судей матча "Зенит" — "Ахмат" козлами

Глава судейского департамента заявил, что инцидент исчерпан после извинений главного тренера "Зенита".

Матч "Зенита" и "Ахмата" получился богатым на спорные судейские решения. После игры не удержался даже обычно интеллигентный главный тренер питерцев Сергей Семак, назвавший арбитров козлами. Этот эпизод попал в прямой эфир.

"Не надо с этими козлами разговаривать". pic.twitter.com/o12WjGvMSA — RuFootball (@rufootballru) August 17, 2019

Речь зашла даже о возможной дисквалификации Семака, однако главный тренер "Зенита" извинился перед главным арбитром встречи, и в связи с этим инцидент вроде как бы был исчерпан.

— Мы с ним разговаривали. Семак лично извинился перед Матюниным, а также попросил прощения публично. Человек осознал своё неправильное поведение. То, что он извинился, нас абсолютно устраивает, — заявил глава Департамента судейства РФС Александр Егоров в эфире программы "После футбола".

Семак объяснил своё поведение ещё и в "Инстаграме", признав, что его одолели эмоции.

— Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что моё излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов, — написал Семак.

Однако на этом история не закончилась. Болельщики начали писать под постом Семака оскорбительные комментарии в адрес судей, и один из таких тренер лайкнул.

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