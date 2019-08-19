Экс-игрок ЦСКА: Армейцам нужно купить такого игрока, как Шюррле

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Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Своим мнением о предстоящем главном дерби страны поделился бывший футболист красно-синих Иржи Ярошик.

— На мой взгляд, две лишние еврокубковые игры — скорее минус для "Спартака". В свежести ЦСКА будет иметь преимущество. Впрочем, в дерби игроки не думают об усталости. Стараются оставить на поле все силы, — приводит слова Ярошика "Советский спорт".

<p>Фото © <a href="https://www.rusfootball.info/rss/1146302304-irzhi-yaroshik-sluckiy-dokazal-chto-i-dobryy-chelovek-mozhet-byt-bolshim-trenerom.html" target="_blank">rusfootball.info</a></p>

Также он назвал фаворитов чемпионата России.

Думаю, что за чемпионство в этом году поборются "Зенит" и "Краснодар", а ЦСКА и "Спартаку" придётся соперничать с "Локомотивом" за путёвку в Лигу чемпионов. Чтобы поднять планку, армейцам нужно прикупить какого-нибудь большого игрока, как Андре Шюррле, который заметно усилил "Спартак", — отметил он.

Напомним, что матч "Спартак" — ЦСКА состоится сегодня на "Открытие-арене". Начнётся дерби в 20:00 (мск).

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