Вертушка Златана или парашют Месси? ФИФА выбрала лучшие голы года

Из десяти претендентов трое попадут в финальный этап голосования, и только один из них получит премию Пушкаша.

Международная федерация футбола огласила список из десяти человек, которые претендуют на получение премии имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Среди кандидатов — швед Златан Ибрагимович, забивший 500-й гол в карьере с помощью приёма из тхэквондо, и аргентинец Лионель Месси с его элегантным парашютом в ворота "Бетиса".

🚨 #PUSKAS AWARD 🚨



The ten candidates have been revealed 👀



Vote now 🗳️👇 — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

Кроме Ибрагимовича и Месси на премию номинированы Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Фабио Куальярелла ("Сампдория"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Даниэль Жори ("Дебрецен"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лэдис"), Эми Родригес ("Юта Роялз") и Аджара Нчут (сборная Камеруна).

Голосование на сайте ФИФА продлится до 1 сентября, в финальный этап пройдут лишь три претендента, из которых легенды футбола выберут лучшего.

В прошлом году среди соискателей награды был россиянин Денис Черышев за гол в ворота сборной Хорватии на ЧМ-2018. Премию Пушкаша в 2018 году получил египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля".