Фанаты ЦСКА обратились к Гончаренко перед дерби со "Спартаком"

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Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Около 100 поклонников армейцев приехали на тренировку любимой команды перед главным дерби страны.

Активные болельщики московского ЦСКА перед матчем со "Спартаком" посетили тренировку своей команды. Фанаты обратились с речью к главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко, заявив, что в ближайшем матче ждут только победы от своих любимцев. В свою очередь, поклонники красно-синих заверили наставника, что в этом гостевом матче команда не останется без поддержки.

— Мы хотели вам сказать, что мы с вами были, есть и будем. Здесь нас 100 человек, а на матче будет 4000, а их (болельщиков "Спартака". — Прим. Лайфа) будет в 10 раз больше. Мы точно знаем, что мы будем лучше, чем они, на трибунах. Вы будете играть в равных составах, но мы уверены, что каждый здесь присутствующий, и те, кто ещё не вышел, будут лучше них на поле. Мы в вас верим, и нам нужна только победа, — сказал болельщик наставнику армейцев Виктору Гончаренко.

Напомним, матч 6-го тура РПЛ между столичным "Спартаком" и ЦСКА пройдёт сегодня, 19 августа, на домашнем стадионе спартаковцев "Открытие-арена". Начало игры в 20:00 мск.

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