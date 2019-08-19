Фанаты ЦСКА обратились к Гончаренко перед дерби со "Спартаком"

Около 100 поклонников армейцев приехали на тренировку любимой команды перед главным дерби страны.

Активные болельщики московского ЦСКА перед матчем со "Спартаком" посетили тренировку своей команды. Фанаты обратились с речью к главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко, заявив, что в ближайшем матче ждут только победы от своих любимцев. В свою очередь, поклонники красно-синих заверили наставника, что в этом гостевом матче команда не останется без поддержки.

Как наша команда готовилась к дерби #СпартакЦСКА и чего ждёт от дерби Фёдор Чалов — в эксклюзивном репортаже CSKA TV 🔴🔵 https://t.co/lVE4r15T44 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019

— Мы хотели вам сказать, что мы с вами были, есть и будем. Здесь нас 100 человек, а на матче будет 4000, а их (болельщиков "Спартака". — Прим. Лайфа) будет в 10 раз больше. Мы точно знаем, что мы будем лучше, чем они, на трибунах. Вы будете играть в равных составах, но мы уверены, что каждый здесь присутствующий, и те, кто ещё не вышел, будут лучше них на поле. Мы в вас верим, и нам нужна только победа, — сказал болельщик наставнику армейцев Виктору Гончаренко.

Напомним, матч 6-го тура РПЛ между столичным "Спартаком" и ЦСКА пройдёт сегодня, 19 августа, на домашнем стадионе спартаковцев "Открытие-арена". Начало игры в 20:00 мск.