Фанаты "Спартака" взрывами петард сорвали минуту оваций в честь экипажа А321

Болельщики красно-белых непрерывно использовали пиротехнику, пока диктор оглашал имена членов команды самолёта.

Фанаты Спартака устроили взрывы петард во время минуты оваций в честь экипажа А321



Жарко стало ещё до начала дерби #СпартакЦСКА pic.twitter.com/1Dz99cOO4D — Life | Спорт (@sport_lf) August 19, 2019

Московское дерби "Спартак" — ЦСКА, как и все матчи шестого тура РПЛ, началось с минуты оваций в честь экипажа самолёта А321, героически посадившего воздушное судно на кукурузное поле.

Однако торжественный момент был омрачён взрывами пиротехники. Спартаковцы жгли петарды, и из-за взрывов даже не были слышны фамилии членов экипажа, которые оглашал диктор. Вероятно, фанаты хотели приукрасить акцию, но это лишь перекрыло торжественную речь.