Валерий Ничушкин подписал контракт с "Колорадо Эвеланш"

Ранее от услуг россиянина отказался "Даллас Старз", выкупив контракт нападающего.

Российский нападающий Валерий Ничушкин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш", — сообщает пресс-служба "лавин". Стороны подписали одностороннее соглашение на 850 тысяч долларов, рассчитанное на один сезон. Ранее "Даллас" выкупил контракт Ничушкина, по которому нападающий должен был провести ещё один год в составе "звёзд" и заработать $ 2,95 млн.

В минувшем сезоне 24-летний Ничушкин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрал 10 (0+10) очков и стал первым полевым игроком в истории лиги, не забившим ни одного гола и не набравшим штрафных минут, при этом сыграв более 50 матчей в сезоне. В плей-офф 2018/19 россиянин провёл лишь одну игру и не отметился результативными действиями.

Валерий является воспитанником челябинского хоккея. В России форвард известен по выступлениям за "Трактор" и ЦСКА.