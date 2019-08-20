Игрок "Спартака" Жиго после победы над ЦСКА совершил трогательный поступок

Защитник красно-белых, который стал главным героем дерби, подарил свою майку после матча тренеру по физподготовке, который помог ему восстановиться от травмы.

В "Твиттере" московского "Спартака" сообщили, что Самюэль Жиго, который оформил дубль в ворота ЦСКА, после матча подарил свою футболку тренеру по физической подготовке Рамилю Шарипову, который сыграл важную роль в восстановлении игрока после разрыва "крестов".

🙌 В победной раздевалке герой матча Самэуль Жиго подарил свою майку Рамилю Шарипову - тренеру по физической подготовке, который сыграл важную роль в восстановлении защитника после разрыва "крестов".

⠀#силавединстве pic.twitter.com/dC8kFL1FeQ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019

Также "Спартак" показал видео из раздевалки, где футболисты отмечали победу в главном дерби страны.

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