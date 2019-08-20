Игрок "Спартака" Жиго после победы над ЦСКА совершил трогательный поступок

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Фото © Пресс-служба ФК "Спартак"

Защитник красно-белых, который стал главным героем дерби, подарил свою майку после матча тренеру по физподготовке, который помог ему восстановиться от травмы.

В "Твиттере" московского "Спартака" сообщили, что Самюэль Жиго, который оформил дубль в ворота ЦСКА, после матча подарил свою футболку тренеру по физической подготовке Рамилю Шарипову, который сыграл важную роль в восстановлении игрока после разрыва "крестов".

Также "Спартак" показал видео из раздевалки, где футболисты отмечали победу в главном дерби страны.

Фанаты "Спартака" и ЦСКА прервали дерби взрывным перформансом

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