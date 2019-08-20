Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

В 1/32 финала 17-летняя спортсменка должна была встречаться с Дарьей Касаткиной.

Предстоящий турнир Большого шлема потерял одну из потенциальных звёзд турнира — 17-летнюю Аманду Анисимову, которая снялась с соревнований. 24-я ракетка мира была вынуждена покинуть US Open 2019 ещё до его начала из-за смерти отца Константина, который по совместительству являлся тренером спортсменки. У мужчины накануне случился сердечный приступ, сообщает ESPN.

Анисимова — самая молодая теннисистка в топ-100 мирового рейтинга, победительница юношеского US Open 2017 и полуфиналистка взрослого Roland Garros 2019. Аманда в 1998 году перебралась в США из России вместе с семьёй и сейчас защищает цвета американского флага на международных соревнованиях. Её кумиром в спорте является Мария Шарапова.