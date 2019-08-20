"Зенит" заплатил "Рубину" за трансфер Сутормина 50 тысяч рублей

История с обсуждаемым трансфером Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" получила своё продолжение.

Спортивный журналист Василий Конов в своём телеграм-канале сообщил, что, по данным электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС), трансфер Алексея Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" составила 50 тысяч рублей. Точно такую же сумму заплатил за него и "Зенит".

— У меня просьба к футбольным клубам "Оренбург", "Рубин", "Зенит" и Российской премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена — около 120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? — задался вопросом Конов.

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