Черчесову вручили золотой мяч

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов получил награду от Российского футбольного союза. Организация отметила вклад специалиста в развитие футбола в стране.
Церемонию награждения провели вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян. Черчесов получил "Золотой мяч", на котором рядом с эмблемой РФС выгравирована его фамилия.
Увидеть Черчесова и сборную России в деле можно будет совсем скоро. Меньше чем через месяц национальная команда проведёт матчи отборочного турнира Евро-2020. 6 сентября сборная России сыграет на выезде с Шотландией, 9 сентября — встретится дома с Казахстаном. В настоящее время команда Черчесова занимает второе место в своей группе, имея в активе девять очков в четырёх играх.