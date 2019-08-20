Акинфеев: Верим, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

В Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению открытого турнира по футболу "Кубок Игоря Акинфеева".

Корреспондент Лайфа в ходе пресс-конференции спросил у Игоря Акинфеева о том, готов ли он помочь Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, если им понадобится какая-либо помощь.

— Мы их никогда не бросали и верим, что они вернутся в футбол, — ответил голкипер.

Также он высказался о пиротехническом шоу от фанатов во время дерби.

— Нормально, мы привыкли к такому, — признался Акинфеев.

Напомним, вчера из-за использования пиротехники главное дерби страны было прервано. Сам матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Спартака".

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