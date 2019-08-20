"Спортингу" понадобилось 13 секунд и 0 касаний, чтобы открыть счёт в матче

Футболисты юношеской команды португальского клуба даже не успели ничего сделать, когда на табло загорелось 1:0.

Матч 15-летних футболистов "Спортинга" в чемпионате Португалии начался с неожиданного для них манёвра. Команда соперника начала перепасовку в центре поля, дошла до собственных ворот, а затем случайно отправила туда мяч. Вратарь просто не смог принять пас, и в итоге "Спортинг" открыл счёт спустя 13 секунд после начала игры, ни разу при этом не коснувшись мяча.

Que jogada na bola de saída! Que golaço! pic.twitter.com/wB3s29fkb1 — Bruno (@gswbrunoscp) August 18, 2019

Отметим, что взрослый "Спортинг" идёт на четвёртом месте в чемпионате страны, опережая бывшего соперника "Краснодара" — "Порту" — и будущего соперника "Спартака" — "Брагу", которые расположились на шестом и седьмом местах соответственно.