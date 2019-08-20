Польская фигуристка рассказала об эмоциях от первой встречи с Медведевой

По словам Екатерины Кураковой, она изо всех сил старалась держать себя в руках.

Польская фигуристка Екатерина Куракова, ранее выступавшая за Россию, рассказала о том, как впервые увидела Евгению Медведеву в группе Брайана Орсера. По словам 17-летней спортсменки, её захватывали эмоции от встречи с чемпионкой мира и Европы.

— Я захожу в зал и такая: "Господи, там же Женя Медведева! Я должна держать себя в руках. Без эмоций, пошла спокойно, сказала: "Привет! Я Катя". И вот я вхожу, а Женя меня сразу обнимает и говорит: "Привет! Ты Катя, да?" А я такая: "О, она меня обняла, она меня обняла!" В общем, это было мило", — рассказала Куракова.

Польская фигуристка Екатерина Куракова о первой встрече с Евгенией Медведевой в Канаде. pic.twitter.com/esJfJPMpwn — 42live (@hiispiir) August 19, 2019

Напомним, как ранее писал Лайф, Евгения Медведева начнёт новый сезон в Канаде. Фигуристка выступит на первом серьёзном турнире года Autumn Classic International, который пройдёт в канадском городе Оквилл с 12 по 14 сентября. За неделю до этого, 7–8 сентября, в Москве состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России.