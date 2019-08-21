Ковалёв vs Ярд: Россия ждёт знаковый боксёрский поединок

В эту субботу, 24 августа, в Челябинске пройдёт знаковый для России вечер профессионального бокса, главным событием которого станет выступление чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва. Противостоять Сокрушителю в этот вечер будет британец Энтони Ярд.

Для россиянина предстоящий поединок станет второй защитой титула. На профессиональной арене Ковалёв провёл 37 поединков, одержав победы в тридцати трёх (28 КО). Ярд провёл вдвое меньше боев — 18, продемонстрировав стопроцентный результат — 18 побед (17 КО). Но куда более колоссальная разница между боксёрами в вопросе любительского бэкграунда. Если Энтони провёл на любительском ринге всего 12 поединков, то Сергей — 215 (!) боёв...

Но всё это мало волнует самоуверенного Ярда, который, судя по постам в соцсетях, уже празднует завоевание титула чемпиона мира. "Залезть под кожу" соперника у Энтони пока не получается, по крайней мере, Ковалёв достаточно спокойно реагирует на посты британца в "Инстаграме".

— Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львёнок. Буду его перевоспитывать. В силу опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча. Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право, — прокомментировал Сергей "кибератаки" противника.

Свой предыдущий бой Ковалёв провёл в начале года, взяв реванш у Элейдера Альвареса (победа единогласным решением). Успех в поединке с колумбийским Штормом позволил Сокрушителю вновь вернуться на боксёрский Олимп и сделать ещё один шаг к организации самого ожидаемого российскими поклонниками спорта боя против Артура Бетербиева. Оба боксёра испытывают открытую неприязнь друг к другу, и поединок между ними — вопрос времени... Но для того чтобы он состоялся, Ковалёву и Бетербиеву необходимо как минимум побеждать в своих ближайших боях.

Полное расписание мероприятий турнира

21 августа

Пресс-конференция с участием боксёров (ледовая арена "Трактор", 13:00 мск)

22 августа

Открытая тренировка (сцена перед ЛА "Трактор", 16:30 мск)

23 августа

Официальное взвешивание (сцена перед ЛА "Трактор", 17:00 мск)

24 августа

Бой за титул чемпиона мира WBO

Ковалёв — Ярд

Трансляция: Первый канал, 21:25