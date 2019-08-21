"Матч ТВ" не может договориться о показе игры "Спартака" в Лиге Европы

По информации одного телеграм-канала, руководство "Матч ТВ" не достигло договорённости с португальской стороной по поводу телевизионной трансляции.

По данным "ЭкСпорта", ситуация с трансляцией матча Лиги Европы между португальской "Брагой" и московским "Спартаком" остаётся неопределённой. В настоящий момент российский телеканал "Матч ТВ" не достиг договорённости с португальской стороной.

Сам российский телеканал пока никак не прокомментировал ситуацию, однако на его сайте в разделе "Телепрограмма" на завтрашний день матч "Брага" — "Спартак" не значится. На данное время просто стоит показ игры Лиги Европы раунда плей-офф, но какой именно — не уточняется.

Напомним, что ранее "Матч ТВ" не смог договориться о показе решающей встречи "Краснодара" в Португалии против "Порту".

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