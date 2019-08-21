Роналду: Может быть, завершу карьеру в следующем году

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" ответил, когда может уйти из большого спорта.

— Может быть, я завершу карьеру в следующем году, но, может, я смогу играть до сорока или сорока одного. Пока не знаю. Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом. Я должен продолжать это делать, — цитирует Роналду TVI.

Также португалец признался, что он не согласен с высокой стоимостью футболистов.

— Сегодня любой футболист может стоить 100 миллионов, даже ничего не показав. В футболе стало больше денег. Я с этим не согласен, но в таком мире мы живём, таков рынок, и это нужно уважать, — пояснил Криштиану.