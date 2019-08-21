11-летний больной ребёнок из Воронежа своими глазами увидел московское дерби

Посмотреть игру любимого "Спартака" мальчику помог благотворительный проект "Мечтай со мной".

Игру "Спартака" и ЦСКА в шестом туре чемпионата России по футболу посетило 44 434 зрителя. Среди болельщиков, присутствующих на трибунах, был особенный фанат — 11-летний Кирилл Яловой из небольшого города Бутурлиновка, что в Воронежской области.

Мальчик с детства поддерживает "Спартак", но на матче любимого клуба он никогда не был. Кирилл и сам пытался заниматься футболом, но в его спортивные планы вмешалась болезнь, заставившая его сменить футбольные поля на больницы. Однако благотворительный проект "Мечтай со мной" помог мальчику стать ближе к кумирам из "Спартака", отправив его вместе с мамой на матч с ЦСКА.

Любимцы Кирилла не подвели его: "Спартак" в жарком и дымном матче добился победы со счётом 2:1.