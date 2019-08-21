"Страшная пушка" из Бразилии решила судьбу матча Кубка Либертадорес

Полузащитник "Палмейраса" забил гол с дальней дистанции после розыгрыша штрафного удара.

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Либертадорес встречались бразильские клубы "Палмейрас" и "Гремио". Судьбу игры решил один точный удар, который метров с 40 нанёс полузащитник Густаво Скарпа. Благодаря этому мощнейшему выстрелу "Палмейрас" одержал победу со счётом 1:0.

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🐷 ¡Impresionante!



🔊 Recomendación: activen el sonido y escuchen cómo suena la pelota contra el travesaño y el grito de gol. pic.twitter.com/9G9zHuMNgO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 21, 2019

В этом матче встретились бывшие игроки "Спартака" Ромуло и Луис Адриано. Ромуло даже не вышел на поле в составе проигравшего "Гремио", а вот Адриано отыграл за победивший "Палмейрас" 75 минут.