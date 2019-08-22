Шапка-петушок и поезда. Что ждало бы Венгера и Рибери в "Локо"?

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Lintao Zhang, © Getty Images / Lukasz Laskowski / PressFocus / MB Media

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В этот трансферный период вокруг "Локомотива" ходит много слухов. Причём очень громких. Якобы переговоры велись с самим Арсеном Венгером и экс-игроком "Баварии" Франком Рибери. Последний уже точно не будет ходить в красно-зелёных цветах: "Фиорентина" объявила о его трансфере. Да и то, что Сёмин покинет свой пост в ближайшее время, маловероятно. Мы решили пофантазировать и представить Венгера и Рибери в "Локо". Что делали бы легенды мирового футбола?

1. Носили бы "петушок"

Тренировавший 22 года лондонский "Арсенал" Арсен Венгер должен был бы носить знаменитую шапку-петушок. Юрию Павловичу она всегда приносила удачу. Да и Венгеру под его легендарный пуховик она очень даже подходит.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

2. Ездили бы в российских поездах

Ну а на чём же ещё передвигаться тренеру и игроку "Локомотива"? Только на поездах!

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Imago / ТАСС / Charlie Forgham-Bailey, © Getty Images / Alexander Hassenstein / Bongarts, © <a href="https://www.mskagency.ru/photobank/159312" target="_blank">Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;</a></p>

3. Пили бы из фирменных стаканов

Легенды должны были бы пить чай из известных стаканов в металлических подстаканниках.

<p>Фото © Getty Images / Alexander Hassenstein / Bongarts, © AP Photo / Matt Dunham, © ТАСС / Кузьмичёнок Василий</p>

4. Смотрели бы фильмы с Бариновым

Конечно же, они были бы должны посмотреть все фильмы с участием преданного болельщика — актёра Валерия Баринова.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Lintao Zhang, © Getty Images / Lukasz Laskowski / PressFocus / MB Media, © Shutterstock</p>

5. Выигрывали бы Кубки России

И обязательно выиграть Кубок России!

<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Олег Бухарев, © Getty Images / Mike Egerton / PA Images , © Getty Images / TF-Images</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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