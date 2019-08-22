Шапка-петушок и поезда. Что ждало бы Венгера и Рибери в "Локо"?
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1. Носили бы "петушок"
Тренировавший 22 года лондонский "Арсенал" Арсен Венгер должен был бы носить знаменитую шапку-петушок. Юрию Павловичу она всегда приносила удачу. Да и Венгеру под его легендарный пуховик она очень даже подходит.
2. Ездили бы в российских поездах
Ну а на чём же ещё передвигаться тренеру и игроку "Локомотива"? Только на поездах!
3. Пили бы из фирменных стаканов
Легенды должны были бы пить чай из известных стаканов в металлических подстаканниках.
4. Смотрели бы фильмы с Бариновым
Конечно же, они были бы должны посмотреть все фильмы с участием преданного болельщика — актёра Валерия Баринова.
5. Выигрывали бы Кубки России
И обязательно выиграть Кубок России!
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