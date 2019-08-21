Экс-звезде UFC Роузи чуть не оторвало палец на съёмках сериала

Спортсменка не стала сразу говорить о своей травме, решив сначала завершить работу в кадре.

Экс-боец UFC, а ныне рестлер Ронда Роузи получила жуткую травму на съёмках сериала "911. Служба спасения". Спортсменка прищемила палец дверью, да так, что он чуть не разделился на две части. О своей травме девушка сразу не сказала, завершив работу в кадре. Когда дубль был отснят, Роузи уже пожаловалась режиссёру, и её тут же увезли в больницу.

— Меня очень быстро доставили в больницу на скорой, где скрепили кости и сухожилия пластинами и винтами. Современная медицина поражает меня — уже через три дня палец на 50% вернул способность к движению, — рассказала Ронда в "Инстаграме".

Роузи — бывшая чемпионка UFC, в промоушене она провела 14 боёв, 12 из которых выиграла. В 2008 году выиграла бронзовую медаль по дзюдо на Олимпиаде в Пекине. С 2018 года занимается рестлингом.