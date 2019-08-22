"Олимпиакос" со счётом 4:0 разнёс "Краснодар" в Греции

"Краснодар" катастрофически неудачно начал раунд плей-офф Лиги чемпионов. В выездном матче с "Олимпиакосом" у российской команды с самого стартового свистка не клеилась игра. Более того, добавилось и невезение в виде травмы одного из ведущих игроков команды Реми Кабелля. В копилку неудач первого тайма для "Краснодара" добавился пропущенный гол.
📹 Гол Мигеля Анхеля Герреро в ворота «Краснодара».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 21, 2019
📺 #ОлимпиакосКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
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Во второй половине игры всё стало только хуже. Краснодарцы упустили редкие шансы отыграться, а вот "Олимпиакос" продолжал наказывать гостей. Сначала вышедший на замену Лазар Ранджелович оформил дубль за семь минут, а потом ещё и Даниэл Поденсе довёл результат до совсем уж неприличного — 4:0 в пользу греческой команды.
Ответный матч состоится в Краснодаре 27 августа, и у российской команды остаются весьма призрачные шансы преодолеть сопротивление последнего соперника на пути к первой в истории Лиге чемпионов.
Лига чемпионов, раунд плей-офф.
Первый матч.
"Олимпиакос" — "Краснодар" — 4:0.
Голы: Герреро 31' (1:0), Ранджелович 78', 85' (2:0, 3:0), Поденсе 89' (4:0).