"Олимпиакос" со счётом 4:0 разнёс "Краснодар" в Греции

У российской команды практически не осталось шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

"Краснодар" катастрофически неудачно начал раунд плей-офф Лиги чемпионов. В выездном матче с "Олимпиакосом" у российской команды с самого стартового свистка не клеилась игра. Более того, добавилось и невезение в виде травмы одного из ведущих игроков команды Реми Кабелля. В копилку неудач первого тайма для "Краснодара" добавился пропущенный гол.

Во второй половине игры всё стало только хуже. Краснодарцы упустили редкие шансы отыграться, а вот "Олимпиакос" продолжал наказывать гостей. Сначала вышедший на замену Лазар Ранджелович оформил дубль за семь минут, а потом ещё и Даниэл Поденсе довёл результат до совсем уж неприличного — 4:0 в пользу греческой команды.

Ответный матч состоится в Краснодаре 27 августа, и у российской команды остаются весьма призрачные шансы преодолеть сопротивление последнего соперника на пути к первой в истории Лиге чемпионов.

Лига чемпионов, раунд плей-офф.

Первый матч.

"Олимпиакос" — "Краснодар" — 4:0.

Голы: Герреро 31' (1:0), Ранджелович 78', 85' (2:0, 3:0), Поденсе 89' (4:0).