Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра

По решению КДК РФС главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч в чемпионате России.

Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера. Сергей Семак был дисквалифицирован на одну игру за оскорбление арбитра. На пресс-конференции перед этой встречей тренер признался, что решение КДК не удивило его.

— Решение КДК не стало неожиданным. Регламент есть регламент, — сказал он.

Семак: «Решение КДК не стало неожиданным — регламент есть регламент»#УфаЗенит — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 22, 2019

Отметим, что Семак после скандального матча с "Ахматом", останавливая своего помощника, сказал: "Не надо с этими козлами разговаривать". Эта речь попала в телевизионный эфир, хотя сам арбитр Матюнин рапорт об этом не писал, потому что не слышал эту фразу от главного тренера сине-бело-голубых.