Теннисистка Кудерметова: Кейт Миддлтон пожелала мне терпения и удачи

Теннисистка Полина Кудерметова рассказала Лайфу о её встрече с Кейт Миддлтон на Уимблдоне, спортивной семье и предстоящем US Open.

Этим летом в российском теннисе зажглась новая звезда: Полина Кудерметова стала абсолютной чемпионкой европейского первенства, а также дошла до четвертьфинала юниорского Уимблдона. Сейчас спортсменка активно готовится к US Open.

Её успехи не удивляют, ведь она из спортивной семьи. Её отец Эдуард — известный в прошлом хоккеист. Играл в "Ак Барсе", "Спартаке", ЦСКА и "Металлурге". Старшая сестра Вероника — тоже теннисистка, победительница пяти турниров WTA и двадцати турниров ITF.

— Полина, можешь ли ты этот год уже назвать успешным для себя?

— Год точно стал для меня незабываемым и останется у меня в памяти на всю жизнь.

— Расскажи, пожалуйста, про встречу с Кейт Миддлтон на Уимблдоне!

— Мы с девочками, конечно, волновались при встрече! Она рассказала, что она тоже занималась теннисом. Пожелала нам удачи и терпения в этом виде спорта, потому что не всё быстро тут получается.

— Ты из спортивной семьи. Старшая сестра часто тебе даёт советы или, может, даже ругает?

— Ну, она меня не ругает, а, скорее, просто объясняет, что какие-то вещи надо делать по-другому, даёт советы.

— А вас часто с ней сравнивают?

— Нечасто, но всё равно сравнивают (Смеётся).

— А вообще в теннис ты пошла по стопам сестры?

— Так получилось, что я много времени проводила у Вероники на тренировках по теннису, и мне это нравилось. Я сказала, что я тоже хочу заниматься теннисом. Сестра всегда была примером для меня. Нас с самого детства тренирует папа Эдуард Кудерметов.

— Как думаешь, могла бы ты в дальнейшем играть с сестрой в паре, как это делают сёстры Уильямс?

— Да, конечно, мы будем играть с сестрой вместе. Мы с ней сами этого хотим!

— А кто из теннисисток тебе нравится больше всего?

— Моя любимая теннисистка — это Серена Уильямс. Мне нравится, как она играет. Это всегда очень агрессивно и мощно. Я мечтаю стать первой ракеткой мира и выиграть больше Больших шлемов, чем Серена Уильямс!