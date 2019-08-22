Эксперты объяснили, почему "Краснодар" так крупно проиграл "Олимпиакосу"

После яркой победы над "Порту" от "Краснодара" ожидали большего в Лиге чемпионов. Однако "быки" в Греции проиграли "Олимпиакосу" со счётом 0:4. Мы попросили экспертов назвать причины такого крупного поражения.

Бывший тренер сборной России, "Локомотива" и "Торпедо" Борис Игнатьев в разговоре с Лайфом детально разобрал матч и назвал причины поражения "Краснодара" в игре с "Олимпиакосом".

— В основном причины поражения в футболе внутренние — это психология, мотивация, — начал разговор Игнатьев. — Вообще, команда "Краснодар" давно нас приучила к особому футболу, которому присущи высокие скорости, прессинг на чужой половине поля, быстрые переходы из обороны в атаку, быстрые передачи... Это как раз то, чем нас порадовали краснодарцы в ответной игре с "Порту". Здесь же мы увидели всё обратное.

Первые минуты матча с греками напомнили о том, что "Краснодар" будет идти тем же путём, но дальше всё не заладилось: не добегали до соперника, не перекрывали развитие атак, долго переходили из обороны в атаку. Мы увидели и много необоснованных потерь в середине поля, технического брака. Это и привело к забитым голам.

Ключевым моментом считает эксперт и травму Реми Кабелла в первом тайме.

— Ушёл к тому же получивший травму Реми Кабелла, который во многом определял игру в середине поля. При счёте 1:0, 2:0 в пользу соперника ещё была не катастрофа, а потом началась потеря концентрации, пропало движение. 4:0 — это сильный удар, — сказал Борис Петрович.

Чудо в ответном матче? Жизнь говорит, что такое бывает. Я сам был однажды в такой ситуации: на ЧМ С Нигерией мы вели 4:0, а в конечном итоге проиграли матч. Думаю, шансов немного, но будем верить! Борис Игнатьев Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Ветеран футбола, известный эксперт Валерий Рейнгольд признался, что был удивлён таким крупным поражением "Краснодара".

— Я поражён безобразной игрой "Краснодара", не ожидал такого, честно говоря. Команда абсолютно не была готова к игре. Может быть, слишком расслабились, подумали, что это не такой сильный соперник. Футбол за такое сразу наказывает. У них не было ни одного удара по воротам, что это такое?

— "Краснодар" вроде и начал держать мяч, но только их наказали, они подняли руки вверх. Конечно, в первую очередь виноват тренер. К таким играм нужно настраиваться серьёзно. Тем более это Лига чемпионов. Это позор, — отметил он.

В футболе, конечно, бывает чудо, но чтобы обойти "Олимпиакос", нужно пять мячей забивать и при этом не пропустить... Это уже фантастика! Думаю, "Краснодар" сложил свои полномочия в Лиге чемпионов, даже и не начиная Валерий Рейнгольд Фото © Twitter.com/vreyngold

Напомним, что ответная игра "быков" с "Олимпиакосом" состоится в Краснодаре 27 августа.