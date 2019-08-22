Дзюба в свой день рождения пришёл на тренировку в хоккейной форме

В "Твиттере" сине-бело-голубых опубликовали видео, как футболисты поздравили Дзюбу с 31-летием.

Традиционно футболисты поздравляют друг друга с днём рождения и другими важными событиями "проходкой" через тоннель, где они по-дружески пинают виновника торжества. В день своего рождения Артём Дзюба, зная эту традицию, пришёл на тренировку в хоккейной экипировке с шлемом на голове.

Однако перед проходом капитан "Зенита" Бранислав Иванович всем дал команду не пинать его, а просто похлопать. Что из этого получилось, смотрите на видео.

🔥🔥🔥 Сумасшедший тоннель в честь дня рождения Артема Дзюбы! pic.twitter.com/clHthAbVA3 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 22, 2019

ФИФА поздравила Дзюбу с 31-летием и назвала его героем ЧМ-2018