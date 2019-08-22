"Рубин" продал картонного Сутормина дороже, чем самого футболиста

В "Твиттере" казанской команды выставили на аукцион ставшую уже легендарной картонную фигуру игрока "Зенита".

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На странице футбольного клуба "Рубин" в социальной сети продали картонную фигуру Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей. Самое интересное, что по документам, которые на днях были опубликованы, "Рубин" купил у "Оренбурга" Сутормина за 50 тысяч рублей, а потом за такую же сумму продал его "Зениту".

Вырученные деньги "Рубин" пообещал поделить между всеми, кто участвовал в воспитании и развитии Сутормина.

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