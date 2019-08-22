"Рубин" продал картонного Сутормина дороже, чем самого футболиста

Ехал в Казань — приехал в Питер. Как "Зенит" увёл у "Рубина" игрока "Оренбурга"?
На странице футбольного клуба "Рубин" в социальной сети продали картонную фигуру Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей. Самое интересное, что по документам, которые на днях были опубликованы, "Рубин" купил у "Оренбурга" Сутормина за 50 тысяч рублей, а потом за такую же сумму продал его "Зениту".
https://t.co/NNUV83F1On pic.twitter.com/nZm3dTzRZi— «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019
Вырученные деньги "Рубин" пообещал поделить между всеми, кто участвовал в воспитании и развитии Сутормина.
Новый iPhone или Сутормин. Что можно купить на 50 тысяч рублей?