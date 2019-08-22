"Динамо" разгромило "Витязь" в стартовом матче Кубка мэра Москвы

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Фото © Пресс-служба КХЛ

Гол и передача Вадима Шипачёва помогли бело-голубым одержать волевую победу над подольским "Витязем".

В Москве стартовал традиционный, 12-й по счёту, предсезонный хоккейный турнир Кубок мэра Москвы. В матче-открытии московские динамовцы со счётом 4:1 переиграли "богатырей" из Подольска.

Подмосковные хоккеисты усилиями форварда Алексея Макеева на третьей минуте стартового периода открыли счёт. Динамовцы отыгрались в начале второй двадцатиминутки:​ отличился нападающий Игорь Полыгалов. За две минуты до завершения второго периода "Динамо" получило возможность поиграть в большинстве 5 на 3, и бело-голубые блестяще использовали этот шанс, отправив в ворота соперника две шайбы. Их авторами стали нападающий Иван Игумнов и защитник Михаил Григорьев — 3:1.

Окончательный счёт в середине заключительного периода установил Вадим Шипачёв — 4:1.

Кубок мэра Москвы — 2019 пройдёт с 22 по 25 августа на ледовой площадке "Мегаспорта". Помимо "Динамо" и "Витязя" в турнире примут участие ЦСКА и московский "Спартак".

Хоккей. Кубок мэра Москвы — 2019.

"Динамо" (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)

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