"Динамо" разгромило "Витязь" в стартовом матче Кубка мэра Москвы

В Москве стартовал традиционный, 12-й по счёту, предсезонный хоккейный турнир Кубок мэра Москвы. В матче-открытии московские динамовцы со счётом 4:1 переиграли "богатырей" из Подольска.
Подмосковные хоккеисты усилиями форварда Алексея Макеева на третьей минуте стартового периода открыли счёт. Динамовцы отыгрались в начале второй двадцатиминутки: отличился нападающий Игорь Полыгалов. За две минуты до завершения второго периода "Динамо" получило возможность поиграть в большинстве 5 на 3, и бело-голубые блестяще использовали этот шанс, отправив в ворота соперника две шайбы. Их авторами стали нападающий Иван Игумнов и защитник Михаил Григорьев — 3:1.
Окончательный счёт в середине заключительного периода установил Вадим Шипачёв — 4:1.
Кубок мэра Москвы — 2019 пройдёт с 22 по 25 августа на ледовой площадке "Мегаспорта". Помимо "Динамо" и "Витязя" в турнире примут участие ЦСКА и московский "Спартак".
Хоккей. Кубок мэра Москвы — 2019.
"Динамо" (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)