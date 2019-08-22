Шалимов: "Олимпиакос" похож на сборную Греции образца Евро-2004

Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей бывшей команды "Олимпиакосу".

— "Олимпиакос" с самого начала играл спокойно, выдержанно и неагрессивно. У греков был виден чёткий план на игру, которого они и придерживались. У "Краснодара" же в команде очень много новичков. Где-то на эмоциях они выдавали яркие отрезки, но взаимопонимания им по-прежнему не хватает, — цитирует его "Советский спорт".

Также он отметил, что эта команда похожа на сборную Греции времён чемпионата Европы по футболу 2004 года.

— "Олимпиакос" лучше использовал свои козыри. Хотя их не так и много. Команда чем-то похожа на сборную Греции образца победного Евро-2004. Те греки, правда, всех 1:0 обыгрывали, а эти забили четыре мяча, — отметил он.

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