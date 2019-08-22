"Спартак" уступил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Подопечные Олега Знарка стартовали с поражения на московском турнире, проиграв первую игру в этом межсезонье.

На предсезонном хоккейном турнире Кубок мэра Москвы — 2019 ЦСКА со счётом 5:2 переиграл московский "Спартак". Армейцы открыли счёт в первом периоде — на девятой минуте цели достиг точный бросок Михаила Григоренко — 1:0.

Классика от Григоренко! 1:0 pic.twitter.com/xLR3JCk9xz — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 22, 2019

Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Кирилла Капризова спартаковцы ответили неотразимым выстрелом Ильи Талалуева — 2:1.

🏒 Шайба Ильи Талалуева 🚨 pic.twitter.com/P7eimwqKXX — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 22, 2019

На старте третьего периода капитан ЦСКА Сергей Андронов вновь сделал преимущество армейцев в две шайбы — 3:1. А спустя четыре минуты нападающий красно-синих Павел Карнаухов довёл счёт до крупного, в ближнем бою пробив вратаря спартаковцев Юлиуса Гудачека — 4:1.

45` Паша Карнаухов на пятаке поработал, как надо! 4:1 pic.twitter.com/daYqZq04N5 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 22, 2019

"Спартак" не собирался сдаваться, и на экваторе периода чешский легионер красно-белых Роберт Ганзл сократил отставание своей команды — 4:2.

🏒Шайба, как оказалось, Робина Ганзла (2:4)🚨 pic.twitter.com/p1cRSiyGCW — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 22, 2019

Спартаковцы имели ещё несколько хороших моментов для взятия ворот, но голкипер ЦСКА Илья Сорокин был надёжен. Точку в матче поставил армеец Александр Попов, удачно замкнув передачу своего партнёра, — 5:2.

Хоккей. Кубок мэра Москвы — 2019

ЦСКА (Москва) — "Спартак" (Москва) — 5:2 (1:0; 1:1; 3:1)