Знарок — Черчесову: Ты же спартаковец, приходи, поддержи команду!

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок на пресс-конференции после матча с ЦСКА на Кубке мэра Москвы — 2019 рассказал, как наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов оказался в раздевалке спартаковской команды.

Станислав Черчесов перед началом хоккейного матча с ЦСКА посетил раздевалку красно-белых, где пожелал удачи хоккеистам и напомнил им, что футболисты "Спартака" недавно обыграли армейцев со счётом 2:1 в дерби.

— Мы с Черчесовым друзья, периодически созваниваемся с ним, переписываемся. Познакомились ещё перед чемпионатом мира. Видел его неделю назад, сказал ему: "Ты же спартаковец, приходи, поддержи команду". Пришёл, получилось очень хорошо, я благодарен ему.

Нас приглашал футбольный "Спартак" на матч с ЦСКА, но, к сожалению, у нас не так много свободного времени, хватает своих проблем, — рассказал Знарок.

"Спартак" уступил ЦСКА на Кубке мэра Москвы