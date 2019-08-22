Знарок — Черчесову: Ты же спартаковец, приходи, поддержи команду!

Станислав Черчесов перед началом хоккейного матча с ЦСКА посетил раздевалку красно-белых, где пожелал удачи хоккеистам и напомнил им, что футболисты "Спартака" недавно обыграли армейцев со счётом 2:1 в дерби.
— Мы с Черчесовым друзья, периодически созваниваемся с ним, переписываемся. Познакомились ещё перед чемпионатом мира. Видел его неделю назад, сказал ему: "Ты же спартаковец, приходи, поддержи команду". Пришёл, получилось очень хорошо, я благодарен ему.
Нас приглашал футбольный "Спартак" на матч с ЦСКА, но, к сожалению, у нас не так много свободного времени, хватает своих проблем, — рассказал Знарок.