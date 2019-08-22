"Спартак" на выезде проиграл "Браге" в Лиге Европы

Команда Олега Кононова уступила португальскому клубу с минимальным преимуществом — 0:1.

Португальская "Брага", которая в последних четырёх матчах забила 11 голов, провела весь матч против "Спартака" на домашней арене очень уверенно. Хозяева поля имели территориальное преимущество, нанесли много ударов, но забить, на руку красно-белым, смогли лишь один гол. Автором этого мяча стал Рикардо Орта.

Счёт для спартаковцев не критический. Теперь всё решится в ответном матче, который состоится в Москве, на стадионе "Открытие-арена" 29 августа.

Лига Европы. Квалификация

"Брага" — "Спартак" — 1:0

Голы: Орта 74' (1:0).