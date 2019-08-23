Боксёра Дадашева посмертно наградили золотой медалью

Российский боксёр Максим Дадашев посмертно удостоен золотой медали. Такое решение приняла Евразийская федерация профессионального бокса на очередном конгрессе. Награду получили менеджер и тренер боксёра.
— Мы скучаем по Максиму. Пусть Бог хранит его и поможет его семье, — цитирует тренера Бадди Макгирта РИА "Новости".
Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но он скончался 23 июля.