Боксёра Дадашева посмертно наградили золотой медалью

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Фото © Instagram / dadashev__m

Евразийская федерация профессионального бокса почтила память российского спортсмена.

Российский боксёр Максим Дадашев посмертно удостоен золотой медали. Такое решение приняла Евразийская федерация профессионального бокса на очередном конгрессе. Награду получили менеджер и тренер боксёра.

Мы скучаем по Максиму. Пусть Бог хранит его и поможет его семье, — цитирует тренера Бадди Макгирта РИА "Новости".

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но он скончался 23 июля.

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