Хабиб против Пуарье. За две недели до боя

В преддверии титульного поединка 7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку рейтинга лучших бойцов организации вне зависимости от весовых категорий. Опережает Орла только чемпион полутяжёлого дивизиона Джон Джонс. Что ещё происходит в преддверии боя года?

Ровно две недели остаётся до пятираундового сражения между Нурмагомедовым и Дастином Пуарье в Объединённых Арабских Эмиратах. По словам президента UFC Дэна Уайта, этот поединок для Хабиба станет в какой-то мере домашним.

— 100% все будут в зале на стороне Хабиба. Во-первых, арена распродана мгновенно. Пропорция мусульман к немусульманам в зале будет… Уверен, это будет гигантским фактором, если, конечно, Пуарье не привезёт с собой народ. Но вряд ли у него будет очень много болельщиков там, — поделился своим мнением с журналистами президент организации.

В подтверждение этому можно отметить тот факт, что в знаменитом на весь мир The Dubai Mall открылся корнер с продажей белых папах, которые арабы и гости страны разбирают словно горячие пирожки...

Российский боец вместе со своей командой уже отправился в ОАЭ для проведения финальной фазы подготовки к поединку. На данный момент чемпион нацелен на подводку веса и проводит лёгкие, корректирующие тренировки.

Что касается Дастина Пуарье, то претендент пока готовится в США и между делом прогнозирует досрочную победу над Орлом.

— Я сомневаюсь, как именно завершу поединок. Я могу заставить сдаться Хабиба. В любом случае я остановлю его досрочно — будет это нокаут или сдача. Победа над Хабибом Нурмагомедовым будет досрочной. Я не хочу, чтобы этот парень оказался сверху и крал раунд за раундом. У нас всего пять раундов. Если в трёх из них позволишь сопернику лежать на себе, то вам нужна досрочная победа. Это не мой случай. Меня не беспокоят его тейкдауны. Мне нужно добиться ущерба. С этой целью мы много времени работали на тренировках. Нужно добиться положения, когда раунды остаются за мной, тогда победа будет моей. Держаться подальше от сетки, от партера. Но и нельзя забывать о своей работе. Я хотел бы оставить великое наследие. Но в конечном счёте мы и ради денег дерёмся. Я не могу вечно драться. Сейчас я хочу сосредоточиться только на предстоящей задаче. Как только остановлю Хабиба, подниму объединённый пояс чемпиона над головой, тогда и поговорим о будущем, — рассказал Дастин в интервью порталу mmajunkie.

Верит в успех Пуарье и его одноклубник Хорхе Масвидалл.

— Хабиб — просто зверь. Он может бороться все пять раундов. Никаких проблем с выносливостью. Но он дерётся с таким псом, как Дастин. Я ставлю на Пуарье, ведь он мой одноклубник. Я видел, как он через всё прошёл. Не удивлюсь, если Хабиб его повалит в партер, но битва будет в любом случае. Даже в случае пропуска тейкдауна Дастин навяжет ему грязный поединок. Этот бой будет одним из кандидатов на бой года, — сказал американец.

Сложно представить, каким действительно получится предстоящий поединок. Хабиб — железный фаворит, способный все пять раундов провести на американце, методично выключая его из игры. Мало кто в мире единоборств способен сейчас поставить на Пуарье, но это спорт — здесь возможно всё. Особенно если весь мир говорит одному из бойцов, что он уже победил. Недооценка соперника — опасная штука!

Этот бой уже может войти в историю. По крайней мере, в историю российского телевидения. С большой долей вероятности Первый канал покажет поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье в прямом эфире.