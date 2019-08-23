У бывшего игрока "Спартака" нашли рак

Василий Кульков выигрывал с красно-белыми чемпионат СССР, а теперь тренирует молодых футболистов.

У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностировали рак. Об этом сообщило объединение фанатов клуба.

— От имени многомиллионной армии спартаковских болельщиков мы желаем Василию Сергеевичу скорейшей поправки и возвращения в строй! — говорится в сообщении "Фратрии".

Многие люди из футбольного круга уже выразили готовность оказать Кулькову помощь. Например, об этом сообщил известный комментатор и шеф-редактор "Okko спорт" Владимир Стогниенко.

Кульков за свою карьеру выиграл чемпионат СССР со "Спартаком", чемпионат Португалии с "Бенфикой" и "Порту", а также кубок России с "Зенитом". В качестве тренера молодёжной команды "Спартака" он привёл клуб к победе в чемпионате России.