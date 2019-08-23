Ковалёв и Ярд закончили дуэль взглядов улыбками и смехом

В Челябинске прошли последние официальные церемонии перед знаковым боксёрским поединком.

В Челябинске полным ходом идёт подготовка к бою за титулы чемпиона WBO и суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента. Местный боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд провели церемонию взвешивания, по результатам которой россиянин оказался на 300 граммов тяжелее: 79,2 кг против 78,9 кг. Затем спортсмены устроили традиционную дуэль взглядов, "победителя" в которой не оказалось.

That was a loooooooong stare down 😳



But it's all smiles between Sergey Kovalev and Anthony Yarde who burst into laughter following their face off 😆#KovalevYarde ring walks expected at 7.30pm tomorrow on BT Sport 2 HD 🙌 pic.twitter.com/NPEayAeRWt — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) August 23, 2019

Спортсмены доброжелательно отнеслись друг к другу, хотя перед боем Ярд не брезговал атаковать Ковалёва трештокингом. Однако более опытный россиянин на него особенно не реагировал, заявив лишь, что намерен "перевоспитать" Ярда.

Кроме того, стали известны гонорары, которые боксёры получат за этот бой. По данным "Спорт-Экпресса", Ковалёву по контракту положено пять миллионов долларов, а Ярду — всего три, и, более того, 60% от этой суммы заберут промоутеры британца.

Поединок Ковалёв — Ярд состоится в Челябинске завтра, 24 августа, начало в 21:30 по московскому времени.

Ковалёв vs Ярд: Россия ждёт знаковый боксёрский поединок