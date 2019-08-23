Китай планирует натурализовать 9 футболистов, чтобы попасть на ЧМ-2022

Первым игроком сборной без китайских корней стал бразильский полузащитник Элкесон.

Китайская федерация футбола всерьёз одержима идеей участия в чемпионате мира. В планах — выход на ближайший мундиаль, который в 2022 году состоится в Катаре. Однако учитывая низкий уровень местных футболистов, китайцы готовы прибегнуть к помощи со стороны.

— Мы хотим поехать в Катар. Натурализованные игроки могут помочь в достижении краткосрочных целей национальной команды. В настоящее время наши клубы зарегистрировали девять натурализованных игроков с китайскими корнями или без них, некоторые из них всё ещё проходят процесс натурализации, — сообщают в федерации футбола Китая.

Первым натурализованным игроком в истории сборной Китая стал бразилец Элкесон. 30-летний полузащитник с 2013 года выступает в местной лиге, и теперь он стал игроком национальной сборной. Футболисту даже придумали местное имя — Ай Кесен.

В ближайшее время к нему в сборной Китая могут присоединиться и другие иностранцы, которых в чемпионате страны немало. В частности, в лиге выступают бывший игрок "Зенита" Халк, экс-спартаковец Фернандо или легенда "Наполи" Марек Гамшик. Однако большинство из местных звёзд уже заиграны за национальные сборные своих стран, так что китайцам придётся выбирать среди непризнанных легионеров.