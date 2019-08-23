Источник: Кузнецова подставили, он не знал, что принимает наркотик

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов думал, что принимает медицинский препарат для восстановления.

Сегодня стало известно о положительной допинг-пробе нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова, взятой у него на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В крови спортсмена обнаружен кокаин. По информации Лайфа, Евгения просто подставили.

— Да его попросту подставили. Я об этом знаю уже два месяца. Кузнецов и правда принимал препарат, только он думал, что это медицинское средство, которое восстанавливает организм. Его многие хоккеисты принимают. Ну а то, что Кузе вместо него подсунули кокаин, — это чистой воды подстава. Он точно не знал, что принимает наркотик. Осознанно это было ему подсунуто или нет, не знаю, — рассказал Лайфу собственный источник, знакомый с ситуацией.

В допинг-пробе Кузнецова с чемпионата мира обнаружили кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года. Он не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. К тому моменту Кузнецову будет 31 год.

Напомним, сразу после досадного проигрыша сборной России по хоккею в полуфинале ЧМ в соцсетях появилось видео с участием Кузнецова.

Хоккеист находился в номере гостиницы и говорил по телефону, а на столе перед ним был насыпан порошок белого цвета. Ролик вызвал громкий резонанс. НХЛ начала расследование, однако быстро его закрыла.

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