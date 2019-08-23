Кузнецов: Ужасно себя чувствую из-за того, что подвёл вас

Евгений Кузнецов обратился с заявлением к общественности по поводу инцидента с употреблением кокаина.

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов сделал официальное заявление в связи с допинг-скандалом, в который он угодил.

— Недавно ИИХФ уведомила меня о дисквалификации на международных соревнованиях за сдачу положительной допинг-пробы. Я принимаю это наказание. Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, это близко моему сердцу. Мне тяжело принять тот факт, что в ближайшие четыре года я не смогу надеть свитер сборной России.

Я разочаровал многих людей, включая семью, партнёров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лёд в Вашингтоне, "Кэпиталз" и наши болельщики великолепно относились ко мне. Я ужасно себя чувствую из-за того, что подвёл вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие — это взять ответственность за сложившуюся ситуацию и свои действия, — сказал Кузнецов пресс-службе "Вашингтон Кэпиталз".

В самом клубе заявили, что разочарованы ситуацией и относятся к ней со всей серьёзностью. "Кэпиталз" будет поддерживать игрока, но комментариев от клуба больше не будет, поскольку сейчас всё находится в руках НХЛ.

В допинг-пробе Кузнецова с чемпионата мира обнаружили кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года. Он не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF до 12 июня 2023 года. К тому моменту Кузнецову будет 31 год.

Напомним, сразу после досадного проигрыша сборной России по хоккею в полуфинале ЧМ в соцсетях появилось видео с участием Кузнецова.

Хоккеист находился в номере гостиницы и говорил по телефону, а на столе перед ним был насыпан порошок белого цвета. Ролик вызвал громкий резонанс. НХЛ начала расследование, однако быстро его закрыла.

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