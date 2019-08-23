У Кузнецова забрали бронзу ЧМ-2019 из-за кокаина

Употребление кокаина обернулось для Евгения Кузнецова не только дисквалификацией на четыре года. Хоккеиста лишили бронзовой медали чемпионата мира, во время которой и была сдана та самая допинг-проба, сообщает "Чемпионат".
В нормах Международной федерации хоккея, которая и отстранила Кузнецова, сказано, что спортсмен теряет все награды, которые заработал нечестным путём. Что касается сборной России, то ей будет грозить лишение бронзовых медалей ЧМ-2019 только в том случае, если больше двух игроков нарушат антидопинговые правила.