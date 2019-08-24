Купленный за €20 млн немец забил второй яркий гол за "Динамо"

Команда Дмитрия Хохлова одержала победу в Саранске со счётом 2:0 благодаря голам Филиппа и Панченко.

Открыл счёт в матче седьмого тура чемпионата России форвард, пришедший в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп. Для него это уже второй гол за бело-голубых. На этот раз он отметился мощным ударом с дальней дистанции.

Увеличил преимущество Кирилл Панченко, который заменил на поле Филиппа. Россиянину хватило всего пять минут после выхода, чтобы отличиться — 2:0.

Эта победа помогла команде Хохлова избежать зону стыковых матчей.

РПЛ. 7-й тур

"Тамбов" — "Динамо" — 0:2

Голы: Филипп 41 (0:1), Панченко 80 (0:2)