Гол Сулейманова спас "Краснодар" от поражения "Локомотиву"

"Локомотив" вышел вперёд уже на пятой минуте встречи. Из-за ошибки молодого голкипера Матвея Сафонова ворота поразил Гжегож Крыховяк.
Однако "Краснодар" при мощной поддержке трибун не сдавался и в концовке первого тайма сравнял счёт. На этот раз отличился Магомед-Шапи Сулейманов. Интересно, что невысокий форвард забил головой.
В целом команды выглядели равными на поле, поэтому ничья закономерна — 1:1.
Теперь "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, "Локомотив" — второе, а "Зенит" опускается на третье. Но у всех трёх команд 14 очков, так расположились команды по дополнительным показателям.
РПЛ. 7-й тур
"Краснодар" — "Локомотив" — 1:1
Голы: Крыховяк 5' (1:0), Cулейманов 42'(1:1).