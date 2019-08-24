Гол Сулейманова спас "Краснодар" от поражения "Локомотиву"

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Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"

"Краснодар" и "Локомотив" в седьмом туре чемпионата России сыграли в боевую ничью, обменявшись голами.

"Локомотив" вышел вперёд уже на пятой минуте встречи. Из-за ошибки молодого голкипера Матвея Сафонова ворота поразил Гжегож Крыховяк.

Однако "Краснодар" при мощной поддержке трибун не сдавался и в концовке первого тайма сравнял счёт. На этот раз отличился Магомед-Шапи Сулейманов. Интересно, что невысокий форвард забил головой.

В целом команды выглядели равными на поле, поэтому ничья закономерна — 1:1.

Теперь "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, "Локомотив" — второе, а "Зенит" опускается на третье. Но у всех трёх команд 14 очков, так расположились команды по дополнительным показателям.

РПЛ. 7-й тур

"Краснодар" — "Локомотив" — 1:1

Голы: Крыховяк 5' (1:0), Cулейманов 42'(1:1).

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