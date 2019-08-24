Ковалёв в супербитве отправил в нокаут Ярда и защитил пояс чемпиона мира WBO

В Челябинске на ледовой арене "Трактор" состоялся крупный боксёрский поединок за звание чемпиона мира WBO, где победу одержал россиянин.

Российский боксёр Сергей Ковалёв в родном Челябинске техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда, который занимает первую строчку в рейтинге полутяжеловесов WBO и до этого не знал поражений в карьере.

Первые два раунда боксёры провели в хорошем темпе, уже в третьем временном отрезке Крашер начал активно использовать свои фирменные джебы. В пятом раунде британец активизировался, но у него не получалось обмануть опытного россиянина.

Ковалёв в первой половине поединка был явным лидером, однако потом Ярд сменил тактику. В восьмом раунде британец уверенно наносил точные удары. Заметно уставший наш боксёр еле стоял на ногах. Казалось, исход боя близок... Но россиянин смог отстоять, а затем при мощной поддержке трибун просто "избил" сериями ударов Ярда, не оставив ему шанса. Нокаут!

Отметим, что в Челябинск на этот бой приехали многие звёзды спорта и шоу-бизнеса, такие как Рой Джонс, Костя Цзю, Никита Михалков и другие.