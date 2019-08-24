"Спартак" потерпел второе поражение на Кубке мэра Москвы

Красно-белые уступили московским динамовцам, пропустив три шайбы в меньшинстве в предсезонном турнире.

Хоккеисты московского "Спартака" проиграли второй матч на хоккейном турнире Кубке мэра Москвы.

Подопечные Олега Знарка первыми открыли счёт на третьей минуте первого периода — отличился нападающий красно-белых Антон Злобин.

Бело-голубые смогли отыграться в начале второго отрезка игры, после точного броска Игоря Полыгалова, — 1:1. На 11-й минуте второго периода​ защитник Юусо Хиетанен вывел "Динамо" вперёд в матче — 1:2.

На первой минуте третьего периода Дмитрий Яшкин упрочил лидерство динамовцев, забросив свою первую шайбу за новый клуб, — 1:3. А за четыре минуты до финальной сирены Андрей Миронов установил окончательный счёт на табло — 1:4.

"Спартак" терпит второе поражение на московском турнире. Ранее спартаковцы уступили московским армейцам — 2:5. "Динамо", в свою очередь, одержало две победы. В матче-открытии подопечные Владимира Крикунова были сильнее подольского "Витязя" — 4:1 и завтра в решающем для себя матче сыграют с ЦСКА.

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок:

— Начало у нас было неплохое, потом пошла череда удалений, игра сломалась, и мы играли в не свою игру. Тренируемся в одном русле, играем — в другом. Пока у нас вторая игра комом, не получается немного. На это есть объективные причины, но, я думаю, мы пройдём через эти трудности и всё будет нормально, — сказал Знарок на пресс-конференции.

Хоккей. Кубок мэра Москвы — 2019

"Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва) — 1:4 (1:0; 0:2; 0:2)