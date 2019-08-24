Ковалёв посвятил свою победу погибшему боксёру Дадашеву

Сергей Ковалёв одержал яркую победу над британцем Энтони Ярдом в Челябинске и защитил пояс чемпиона мира WBO.

Российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв посвятил победу над Ярдом скончавшемуся после боя Максиму Дадашеву. Об этом он сказал сразу после выигрыша. Тренер погибшего спортсмена Бадди Макгирт работает как раз с Ковалёвым и был с ним в Челябинске.

Ковалёв в супербитве отправил в нокаут Ярда и защитил пояс чемпиона мира WBO

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму головы во время поединка с Матиасом, ему пришлось делать трепанацию черепа, но операция не помогла и он скончался в больнице.

Ковалёв был лично знаком с Дадашевым.