Хоккеист "Спартака" Столяров: Со Знарком работается прекрасно

Нападающий московского "Спартака" Геннадий Столяров после поражения (1:4) в матче Кубка мэра Москвы со столичным "Динамо" рассказал о причинах проигрыша.

— Что в игре с ЦСКА, что сегодня, за исключением, может, первых десяти минут, играли не в то, что мы тренируем. Мы сами это понимаем, не довольны и будем делать серьёзные выводы. Надо отдать должное "Динамо", они перехватили инициативу. Это произошло из-за наших ошибок. Они сегодня лучше играли, чем мы, — сказал после матча нападающий. — Мы разбираем, как играет соперник, и с ЦСКА мы получили голы в меньшинстве, просто где-то не хватило концентрации, будем работать над этим. Мы сейчас играем за "Спартак" и хотим побеждать за нашу команду.

Также хоккеист рассказал, как ему работается с Олегом Знарком.

— Прекрасно работается, я с ним уже работал до этого. Всё так же: дисциплина, требовательность, выполнение заданий. К сожалению, последние две игры у нас не совсем получаются. Но могу сказать точно, что мы разберём ошибки, сделаем выводы и к сезону подойдём в полной боевой готовности, — пояснил он.

"Спартак" потерпел второе поражение на Кубке мэра Москвы