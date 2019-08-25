У Шараповой есть шанс победить Серену Уильямс. Ради этого стоит смотреть US Open

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Коллаж © LIFE. Фото © Vaughn Ridley/Getty Images

26 августа стартует заключительный турнир "Большого шлема" этого года — Открытый чемпионат США (US Open). Рассказываем, почему вам стоит его смотреть.

Мария Шарапова vs Серена Уильямс

Да-да, уже в первом круге турнира наша Маша встретится с принципиальной соперницей — Сереной Уильямс. И это уже большой праздник для всех любителей тенниса.

Шарапова всё никак не может вернуться на прежний уровень, её постоянно беспокоит травма плеча. Однако характер у россиянки закалённый. Если правильно настроится и будет хорошо подавать, то может навязать борьбу на корте Серене, которая в последнее время явно не похожа на себя, да и к тому же получила травму спины две недели назад. Когда-то же Шарапова должна её наконец-то одолеть (счёт личных встреч — 19:2 в пользу американки). Может, сейчас?

Серена и скандалы

<p>Фото © Vaughn Ridley/Getty Images</p>

Прошлый US Open запомнился громким скандалом — стычка Серены Уильямс с судьёй Карлосом Рамосом. В финале он снял с американки очко за разговор с тренером. В ответ теннисистка сразу же устроила истерику прямо на корте, за что он оштрафовал её на гейм. После этого Уильямс обвинила его в сексизме.

Кстати, в этом году также работает Рамос. Правда, матчи с участием Серены и её сестры Винус он обслуживать не будет. Такое решение принял судейский комитет. Устроит ли Уильямс новый скандал?

Триумфы россиян

<p>Фото © AP Photo/John Minchillo</p>

Особые надежды возлагаются на Даниила Медведева, который на днях выиграл первый турнир серии Masters. Он сейчас на пике, демонстрирует свою лучшую игру. Но у Дани этим летом было уже три финала. Хватит ли сил?

Среди мужчин также можно выделить Андрея Рублёва. На турнире в Цинциннати он переиграл самого Роджера Федерера, что может придать россиянину дополнительную уверенность. Не забываем и про Карена Хачанова — он сейчас тоже находится в хорошей форме.

У женщин выделяем Светлану Кузнецову, триумфально вернувшуюся после травмы и скандала с американской визой. Зажечь в США могут Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Будем следить и болеть за них.

Фавориты US Open

<p>Фото © AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez</p>

У Новака Джоковича все шансы защитить титул. Упорную борьбу ему могут навязать Рафаэль Надаль, а также молодой Доминик Тим.

Среди представительниц слабого пола можно выделить в первую очередь румынку Симону Халеп, ярко победившую на Уимблдоне, а также американок Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.

У Серены Уильямс проблемы со спиной, так что ставок на неё делать не стоит.

US Open

Дата проведения: с 26 августа по 7 сентября

Покрытие: хард

Призовой фонд: $ 57 238 700

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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