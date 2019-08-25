У Шараповой есть шанс победить Серену Уильямс. Ради этого стоит смотреть US Open

26 августа стартует заключительный турнир "Большого шлема" этого года — Открытый чемпионат США (US Open). Рассказываем, почему вам стоит его смотреть.

Мария Шарапова vs Серена Уильямс

Да-да, уже в первом круге турнира наша Маша встретится с принципиальной соперницей — Сереной Уильямс. И это уже большой праздник для всех любителей тенниса.

Шарапова всё никак не может вернуться на прежний уровень, её постоянно беспокоит травма плеча. Однако характер у россиянки закалённый. Если правильно настроится и будет хорошо подавать, то может навязать борьбу на корте Серене, которая в последнее время явно не похожа на себя, да и к тому же получила травму спины две недели назад. Когда-то же Шарапова должна её наконец-то одолеть (счёт личных встреч — 19:2 в пользу американки). Может, сейчас?

Серена и скандалы

Прошлый US Open запомнился громким скандалом — стычка Серены Уильямс с судьёй Карлосом Рамосом. В финале он снял с американки очко за разговор с тренером. В ответ теннисистка сразу же устроила истерику прямо на корте, за что он оштрафовал её на гейм. После этого Уильямс обвинила его в сексизме.

Кстати, в этом году также работает Рамос. Правда, матчи с участием Серены и её сестры Винус он обслуживать не будет. Такое решение принял судейский комитет. Устроит ли Уильямс новый скандал?

Триумфы россиян

Особые надежды возлагаются на Даниила Медведева, который на днях выиграл первый турнир серии Masters. Он сейчас на пике, демонстрирует свою лучшую игру. Но у Дани этим летом было уже три финала. Хватит ли сил?

Среди мужчин также можно выделить Андрея Рублёва. На турнире в Цинциннати он переиграл самого Роджера Федерера, что может придать россиянину дополнительную уверенность. Не забываем и про Карена Хачанова — он сейчас тоже находится в хорошей форме.

У женщин выделяем Светлану Кузнецову, триумфально вернувшуюся после травмы и скандала с американской визой. Зажечь в США могут Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Будем следить и болеть за них.

Фавориты US Open

У Новака Джоковича все шансы защитить титул. Упорную борьбу ему могут навязать Рафаэль Надаль, а также молодой Доминик Тим.

Среди представительниц слабого пола можно выделить в первую очередь румынку Симону Халеп, ярко победившую на Уимблдоне, а также американок Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.

У Серены Уильямс проблемы со спиной, так что ставок на неё делать не стоит.

US Open

Дата проведения: с 26 августа по 7 сентября

Покрытие: хард

Призовой фонд: $ 57 238 700