Триумф россиян в США: Харитонов и Минаков разгромили американцев в Bellator

Несколько часов назад в Webster Bank Arena в Бриджпорте, Коннектикут, США, завершился турнир Bellator 225, который возглавили два поединка в тяжёлом весе с участием топовых российских бойцов.

Участник ко-мейн-ивента 34-летний Виталий Минаков (22-1-0) из Брянска изначально должен был провести поединок с Хави Айялой, но буквально за несколько часов до начала ивента Хави по причине, связанной со здоровьем, отказался от выхода в клетку. В качестве новой оппозиции Виталию был выбран Тимоти Джонсон (12-6-0) — 34-летний ветеран турниров UFC и Bellator, имеющий в своём активе победы над известными в России Шамилем Абдурахимовым, Марчином Тыбурой и Даниэлем Омельянчуком.

Поединок тяжеловесов получился скоротечным и односторонним. Класс Минакова оказался в разы выше уровня Джонсона. На исходе полутора минут боя Виталию удалась образцово-показательная комбинация из фронт-кика, правого джеба, правого хука и двух добивающих крюков по уже сидячему пятой точкой на канвасе сопернику. Яркая и очень важная победа для российского богатыря, продемонстрировавшего сегодня готовность вернуться в титульную гонку и оспорить чемпионство Райана Бейдера.

В главном событии вечера 39-летний Сергей Харитонов (29-6-0) и 41-летний Мэтт Митрион (13-7-0) поставили точку в своём противостоянии, начавшего отсчёт ещё с 15 февраля. Напомним, первая встреча Сергея и Мэтта завершилась уже на 15-й секунде после запрещённого удара ногой в пах россиянину. Вторая встреча бойцов, к счастью, продлилась дольше пятнадцати секунд...

Американский боец активнее начал схватку, забрав первый раунд. Развязка наступила во втором. К этому моменту соперники изрядно израсходовали запас энергии, и поединок принял сценарий разборки в баре. Митрион и Харитонов, сойдясь в ближней дистанции, стали фактически без защиты пробивать поочерёдно "по бороде" друг другу. Прочнее челюсть оказалась у россиянина, сумевшего выстоять и отправить Мэтта в нокаут правым апперкотом и добив серией хаммерфистов.

PRIDE's legendary paratrooper, Sergei Kharitonov (30-7, 2 NC), is now unbeaten in 8 straight bouts, repeatedly bobbling Matt Mitrione's mouthpiece en route to a brutal, second-round salvo! The 39-year-old has stopped 28, 19 by knockout. And #Bellator225 ends with all finishes. pic.twitter.com/Yf7O9bOwLB — Kyle Johnson (@VonPreux) August 25, 2019

Так же как и Минаков, Сергей Харитонов имеет все шансы стать следующим претендентом на встречу с чемпионом. Но не исключено, что статус претендента номер один будет определён именно в очном противостоянии Сергея и Виталия. Болельщики в России наверняка не будут против...

Bellator 225.

Итоговые результаты.

Основной кард.