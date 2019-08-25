"Спартак" проиграл все три игры на Кубке мэра Москвы

Хоккеисты столичной команды в заключительном для себя матче со счётом 1:2 уступили подольскому "Витязю".

Первый период получился безголевым. Подмосковные хоккеисты открыли счёт на первой минуте второй двадцатиминутки, реализовав большинство усилиями Алексея Макеева. Эта шайба стала третьей на турнире для 27-летнего нападающего подольской команды.

В середине третьего периода форвард "Витязя" Павел Чернов сделал преимущество своей команды более комфортным, добив шайбу с ленточки спартаковских ворот, — 0:2.

У хоккеистов Олега Знарка было несколько верных моментов распечатать ворота Александра Самонова, и за две минуты до конца основного времени матча Денис Кокарев подарил спартаковским болельщикам надежду на благоприятный исход встречи — 1:2.

Красно-белые заменили вратаря шестым полевым игроком, но это им не помогло. "Витязь" выстоял и одержал вторую победу на турнире.

Команды закончили выступление на Кубке мэра Москвы. Спартаковцы проиграли все три встречи, уступив ЦСКА (2:5) и московскому "Динамо" (1:4). "Витязь" проиграл бело-голубым (1:4) и разгромил ЦСКА (5:0).

Судьба кубка решится в заключительном матче турнира, в котором ЦСКА сыграет с "Динамо".

Хоккей. Кубок мэра Москвы — 2019 "Спартак" (Москва) — "Витязь" (Подольск) — 1:2 (0:0; 0:1; 1:1)